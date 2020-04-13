Минфин третью неделю подряд отказывается от размещения облигаций внутреннего госзайма

Министерство финансов по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами в очередной раз отказалось от проведении 14 апреля аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Учитывая волатильность на рынках капитала и после консультаций с первичными дилерами мы приняли решение о том, что аукционы по размещению ОВГЗ пока не проводятся", - прокомментировали в министерстве ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Минфин отметил, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

"Ограничивая предложение на первичном рынке ОВГЗ мы наблюдаем активизацию вторичного рынка государственных облигаций. В то же время ширина спрэда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровне", - отметили в министерстве.

"Только ситуация на рынке стабилизируется, Минфин возобновит первичное размещение ОВГЗ", - отмечают в ведомстве.

Последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных - 24 марта. .

Сообщается, что за время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно возросла.

По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-18% годовых, один-два года - чуть выше 18% с постепенным снижением до 14% по семилетним бумагам.

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