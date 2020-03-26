Курс гривні: долар продовжує дорожчати

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 27 березня на рівні 28,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,86 гривні (26 березня - 30,26 гривні).

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Нагадуємо:

26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05 гривні за долар.

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

Економічна правда