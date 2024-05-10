Росія збільшує експорт нафтопродуктів до Сінгапуру

За оцінками трейдерів і аналітиків, експорт російської нафти в Сінгапур в травні може досягти найвищого рівня у 2024.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками LSEG Research, сінгапурський імпорт російської нафти зросте приблизно до 415 000 метричних тонн у травні, тоді як консалтингова компанія FGE прогнозує близько 500 000 тонн.

Імпорт нафти з Росії до Сінгапуру зріс у квітні до найвищого рівня цього року - 329 955 тонн. Це збільшило загальний обсяг імпорту нафти в Сінгапурі в квітні до 998 408 тонн в порівнянні з 920 626 тоннами роком раніше, свідчать дані Enterprise Singapore.

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Експортно-орієнтований Туапсинський нафтопереробний завод Роснефти, один з найбільших на півдні Росії, відновив переробку на початку цього місяця, і очікується, що в травні його завантаження зросте приблизно на 16% до 180 000 тонн, оскільки він відновить експорт, згідно з торговими оцінками.

Російська "Новатек", тим часом, планує розпочати тестові операції на новій установці з переробки 3 млн тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в порту Усть-Луга на Балтійському морі в середині червня, що може дозволити йому збільшити експорт нафти до 550 000-600 000 тонн на місяць з 350 000-370 000 тонн наразі, як показують розрахунки Reuters.

"Новатек" виробляє нафту переважно для Азії, включаючи Китай, Сінгапур, Тайвань і Малайзію.

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Росія заполонила азійські ринки своєю нафтою минулого року після того, як західні санкції на експорт її нафтопродуктів перевернули торговельні потоки, утримуючи маржу на низькому рівні через високі обсяги поставок на тлі млявого попиту. На Росію припадало 25% загального імпорту нафти в Азію у 2023 році, свідчать дані відстеження суден від Kpler.

Нагадаємо:

Нафта виросла в п'ятницю 10 травня, досягнувши тижневого максимуму, оскільки дані цього тижня з США і Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння навколо війни в Газі підтримало ціни.

Економічна правда