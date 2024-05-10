Майже мільярд доларів з металургії: Україна наростила виручку від експорту чорних металів

Металургійні підприємства України в січні-квітні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 959 млн доларів.

Це випливає з даних Державної митної служби, пише "Інтерфакс-Україна".

Так, на чорні метали за цей період припало 7,14% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 6,18% за січень-квітень-2023. У квітні надходження від експорту чорних металів становили 207 мільйонів доларів.

Водночас Україна в січні-квітні поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 25,8% - до 454 млн доларів. У квітні ввезено продукції на 131 млн доларів.

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Крім того, за чотири місяці 2024 року Україна знизила експорт металовиробів на 8,1% - до 306 млн доларів. У квітні їх експортовано на 77 млн доларів.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 47,2% - до 326 млн доларів. У квітні цієї продукції ввезено на 92 млн доларів.

Нагадаємо:

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Українські металургійні підприємства за підсумками чотирьох місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 25%, сталі – на 33%, прокату – на 30,5%. У порівнянні з квітнем 2023 року виробництво сталі зросло на 24,5%