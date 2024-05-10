Українська Ajax Systems отримала найпрестижнішу премію у сфері промислового дизайну
П'ятниця, 10 травня 2024, 14:28 -
Українська компанія Ajax Systems отримала премію 3 Red Dot, якою нагороджують найкращі проєкти у промисловому дизайні.
Про це йдеться на сайті премії.
Коментуючи отриману нагороду, Голова наглядової ради компанії Олександр Конотопський назвав її оскаром у світі промислового дизайну.
"Це найпрестижніша премія з промислового дизайну у світі", - наголошує голова наглядової ради Ajax Systems.
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Нагороду отримав проєкт лінійки керування світлом LightSwitch, антипотоп система WaterStop та LeaksProtect, і панель керування KeyPad TouchScreen.
Премією відзначили пристрої у таких категоріях:
- "Розумні пристрої" – KeyPad TouchScreen Jeweller;
- "Елементи дизайну інтер’єру" – WaterStop & LeaksProtect;
- "Елементи дизайну інтер’єру" – LightSwitch & Outlet.
Економічна правда
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