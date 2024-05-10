Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок: на які кошти можна розраховувати

Федоров

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що раніше сума коштів, які можна було отримати у вигляді гранту, становила 200 тисяч та 1 мільйон грн.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та компонентів, R&D та розвиток продукту.

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"Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути", - додав Федоров.

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Нагадаємо:

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Упродовж року учасники кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму 3,2 млн доларів та вже мають 1671 defense-tech розробок.