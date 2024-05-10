Всі розділи
Укр / Рус

Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок: на які кошти можна розраховувати

П'ятниця, 10 травня 2024, 13:56 - Артур Крижний
 
Федоров

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що раніше сума коштів, які можна було отримати у вигляді гранту, становила 200 тисяч та 1 мільйон грн.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та компонентів, R&D та розвиток продукту.

Реклама:

"Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути", - додав Федоров.

Читайте також: Brave1 у 12 разів збільшить гранти на військові розробки. Як працює головний техно-кластер української армії?

Нагадаємо:

Реклама:

Упродовж року учасники кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму 3,2 млн доларів та вже мають 1671 defense-tech розробок.

війна ВПК ОПК технології Мінцифри
Реклама:
Матеріали за темою
В Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ 10 травня 2024, 09:24
Лікування, транспорт, житло: які пільги мають військовослужбовці та їхні родини 9 травня 2024, 14:45
Зібрана в Україні машина розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності 9 травня 2024, 14:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті