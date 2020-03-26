Закриття міжбанку: долар продовжує дорожчати

26 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,19 - 28,22 гривні;

Євро – 30,94 - 30,97 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,94 – 28,50 гривні. Євро купують по 30,11 гривні, продають по 30,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 28,49 гривні, євро - 30,45 - 31,02 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 28,27 - 28,52 гривні, євро - 30,45 - 30,85 гривні.

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Нагадуємо:

26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 27,95 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (25 березня - 30,10 гривні).

Економічна правда