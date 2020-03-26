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Кабмін збільшив максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті

Четвер, 26 березня 2020, 18:00
 
Фото: УП

Кабмін скасував норму про те, що під час карантину у громадському транспорті допускається перевезення не більше 10 осіб одночасно.

Про це йдеться у постанові прем'єра Дениса Шмигаля від 25 березня, яку опублікували на "Урядовому порталі".

Замість норми не більше 10 пасажирів Кабмін встановив, що допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Тобто, якщо у тролейбусі 30 місць для сидіння, то одночасно їхати у ньому можуть 15 пасажирів.

При цьому для службового транспорту встановили більш м'яку норму - відповідно до неї допускається кількість пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Нагадаємо:

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускають лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

Економічна правда

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Кабмін карантин транспорт

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