Wizz Air автоматизує відшкодування вартості квитків

Угорський лоукостер Wizz Air автоматизує процес відшкодування вартості квитків на скасовані рейси і тимчасово відключить функцію онлайн-реєстрації запитів зі скаргами.

Про це зазначається у повідомленні авіакомпанії у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Пасажирам, бронювання яких змінилися, автоматично перерахують 120% компенсацію вартості квитків на їх рахунок WIZZ в формі кредиту", - повідомляє компанія.

Одночасно з впровадженням технологічного процесу відшкодування, авіакомпанія тимчасово відключить функцію онлайн-реєстрації запитів зі скаргами до 14 квітня 2020 року, щоб переконатися, що може обробити більше ніж в 100 разів більше скасованих останнім часом перельотів.

Wizz Air запевняє, що всі запити будуть розглянуті, навіть якщо це займе більше часу, ніж зазвичай, і гарантує, що пасажири матимуть право на компенсацію вартості квитків скасованих рейсів.

"Оскільки зараз одним з наших пріоритетів є розробка автоматичної системи відшкодування для туристичних агентств, Wizz Air просить їх зв'язатися з колл-центром", - наголошується в повідомленні авіакомпанії.

Пасажири, які здійснювали бронювання туристичних агентства, а також через туристичні агентства онлайн, повинні зв'язатися з компанією, в якій вони придбали квитки.

Wizz Air також просить своїх клієнтів, по можливості, користуватися послугами самообслуговування, що допоможе зменшити надзвичайно інтенсивне навантаження на колл-центри авіакомпанії.

Нагадуємо, Wizz Air 15 березня оповістила про тимчасову відміну всіх рейсів в з України в зв'язку з введеними українським урядом обмеженнями на міжнародне регулярне авіасполучення, які почнуть діяти з 17 березня 2020 року.

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