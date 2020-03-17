Wizz Air автоматизирует возмещение стоимости билетов

Венгерский лоукостер Wizz Air автоматизирует процесс возмещения стоимости билетов на отмененных рейсах и временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами

Об этом отмечается в сообщении авиакомпании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Пассажирам, бронирование которых изменились, автоматически пересчитают 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита", - сообщает компания.

Одновременно с внедрением технологического процесса возмещения, авиакомпания временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами до 14 апреля 2020 года, чтобы убедиться, что может обработать более чем в 100 раз больше отмененных в последнее время перелетов.

Wizz Air уверяет, что все запросы будут рассмотрены, даже если это займет больше времени, чем обычно, и гарантирует, что пассажиры будут иметь право на компенсацию стоимости билетов отмененных рейсов.

"Поскольку сейчас одним из наших приоритетов является разработка автоматической системы возмещения для туристических агентств, Wizz Air просит их связаться с колл-центром", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования туристических агентства, а также через туристические агентства онлайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Wizz Air также просит своих клиентов, по возможности, пользоваться услугами самообслуживания, что поможет уменьшить чрезвычайно интенсивную нагрузку на колл-центры авиакомпании.

Напомним, Wizz Air 15 марта оповестила о временной отмене всех рейсов в/из Украины в связи с введенными украинским правительством ограничениями на международное регулярное авиасообщение, которые начнут действовать с 17 марта 2020 года.

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