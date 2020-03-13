Карантин: Одна з мереж кінотеатрів переходить у режим консервації у 3 містах

Під час національного карантину мережа кінотеатрів Multiplex переходить у режим консервації у Києві, Житомирі та Луцьку

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі компанія продовжує виконання всіх зобов'язань перед партнерами і співробітниками. Кінотеатри Multiplex у Києві, Житомирі, Луцьку відновлять свою роботу після офіційного закінчення національного карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мережа кінотетарів продовжить забезпечувати глядача кіноконтентом та сервісом, як тільки зовнішні умови будуть це дозволяти.

"Для забезпечення врахування бізнес-інтересів всіх сторін компанія веде індивідуальні переговори з кожним партнером. Усі кінопрем'єри обов'язково будуть показані, як тільки настане офіційне закінчення режиму карантину", - додали в Multiplex.

"Для того, щоб оперативно відновити роботу мережі, ми націлені на максимальне збереження персоналу. На даний момент всі співробітники київських кінотеатрів зможуть зберегти свої робочі місця і піти в неоплачувану відпустку до закінчення карантину.

Заходи щодо оптимізації витрат торкнуться також центрального офісу і топ-менеджменту компанії," - заявив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.

Нагадаємо:

Під час тритижневого карантину загальні збитки українських кінотеатрів можуть становити 1,9 млн доларів (50 млн грн).

Комунальні та деякі приватні кінотеатри Києва, а також театри і центри мистецтв призупинили свою роботу через карантин, введений з 12 березня для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

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Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.