Українські кінотеатри через карантин можуть втратити до 2 мільйонів доларів

Під час тритижневого карантину загальні збитки українських кінотеатрів можуть становити 1,9 млн доларів (50 млн грн).

Про це заявив гендиректор мережі кінотеатрів Multiplex Роман Романчук, передає liga.net.

За словами співвласника мережі кінотеатрів Multiplex Володимира Трофименка, збитки мережі за місяць по Україні можуть досягти до 20 млн грн (780 тисяч доларів) - до цієї суми входять зарплата частини персоналу, компенсація комунальних платежів торговим центрам і охорона.

"Multiplex займає близько 40% ринку кіноіндустрії. Виходячи з цього, можна отримати загальну суму втрат по ринку", - пояснив Роман Романчук.

Як заявив у коментарі виданню засновник мережі CinemaCity, бізнесмен Борис Фуксман, за двадцять днів карантину втрата обороту мережі тільки в Києві складе близько 12,5 млн грн (близько 500 тисяч доларів).

Нагадаємо:

Комунальні та деякі приватні кінотеатри Києва, а також театри і центри мистецтв призупинили свою роботу через карантин, введений з 12 березня для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

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Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.