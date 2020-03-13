Карантин: Одна из сетей кинотеатров переходит в режим консервации в 3 городах

Во время национального карантина сеть кинотеатров Multiplex переходит в режим консервации в Киеве, Житомире и Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас компания продолжает выполнение всех обязательств перед партнерами и сотрудниками. Кинотеатры Multiplex в Киеве, Житомире, Луцке возобновят свою работу после официального окончания национального карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть кинотетаров продолжит обеспечивать зрителя киноконтентом и сервисом, как только внешние условия будут это позволять.

"Для обеспечения учета интересов бизнеса всех сторон компания ведет индивидуальные переговоры с каждым партнером. Все кинопремьеры обязательно будут показаны, как только наступит официальное окончание режима карантина", - добавили в Multiplex.

"Для того, чтобы оперативно восстановить работу сети, мы нацелены на максимальное сохранение персонала. На данный момент все сотрудники киевских кинотеатров смогут сохранить свои рабочие места и уйти в неоплачиваемый отпуск до окончания карантина.

Мероприятия по оптимизации расходов коснутся также центрального офиса и топ-менеджмента компании", - заявил СЕО сети Multiplex Роман Романчук.

Напомним:

Во время трехнедельного карантина общие убытки украинских кинотеатров могут составить 1,9 млн долларов (50 млн грн).

Коммунальные и некоторые частные кинотеатры Киева, а также театры и центры искусства приостановили свою работу из-за карантина, введенного с 12 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.