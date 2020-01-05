У Польщі виявили п'ятий спалах пташиного грипу
Новий, п’ятий, спалах вірусу пташиного грипу в польській гміні Устимів (Люблінське воєводство) підтвердився на одній з ферм, де вже було ухвалено рішення забити птахів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Після виявлення спалаху грипу птахів забивають зграями, де виявлено наявність вірусу, а також у визначених контактних господарствах - розташованих у районі - де може виникнути захворювання.
Спалах відбувся в тій же області, що і попередні, і це не суттєво змінить всю ситуацію, кажуть ветеринари.
У гміні Устимів вірус пташиного грипу H5N8 раніше був виявлений у чотирьох фермах, де розводили індиків та цесарок. Загалом у них розводили понад 40 тисяч індичок та 13 тисяч цесарок.
У гміні досі тривають роботи, пов’язані з ліквідацією спалахів пташиного грипу. Як повідомили служби Люблінського воєводства у п'ятницю, близько 70 тисяч птахів заб'ють у п'яти контактних господарствах.
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