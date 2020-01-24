Перше рейдерське захоплення вже сталося у 2020 році – Опендатабот

Платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот заявила про виявлення першого рейдерського захоплення у 2020 році - воно відбулося за допомогою державного реєстратора та приватного нотаріуса на підставі підробленої довіреності.

Про це повідомляється на сайті платформи.

Зазначається, що 21 січня власник і директор ТОВ "Профтім" Смірнов Олег Сергійович отримав від Опендатабот повідомлення про те, що власником його компанії став невідомий йому Моісеєв Максим Сергійович.

"21 січня 2020 року власник і директор ТОВ "Профтім" Смірнов Олег Сергійович отримав повідомлення від Опендатабот про те, що сталась зміна власника по його компанії на невідому особу - Моісеєва Максима Сергійовича.

Після сповіщення, постраждалий звернувся до Міністерства Юстиції та дізнався, що зміна власника була зареєстрована державним реєстратором ЦНАП Печерської РДА Мельніковою Н.С. на підставі, як потім з’ясувалося, підробленої довіреності", - йдеться у повідомленні.

"23 грудня київський приватний нотаріус Андрущенко Людмила Миколаївна засвідчила довіреність. Проте згодом зловмисники підробили в ній реєстраційні дані компанії, мій підпис та печатку.

Так на основі підробленої довіреності були внесені недостовірні дані про засновників підприємства. Скоріш за все, злочинці мали намір у подальшому заволодіти корпоративними правами та активами компанії", - заявив директор ТОВ "Профтім" Олег Смірнов.

Повідомляється, що станом на сьогодні вже подано заяву до правоохоронних органів та внесено відомості до ЄДРДР, направлено скаргу до Антирейдерської комісії Мін'юсту.

"Завдяки швидкому реагуванню з боку законого власника ТОВ "Профтім" подальше переоформлення компанії та її майна зупинено", - підкреслили в Опендатабот.

Платформа наголошує, що щороку в Україні відбувається в середньому 400 рейдерських захоплень. При цьому, з 2014 року кількість рейдерств постійно зростає.

Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в Києві та Київській області. За останні 5 років тут було зареєстровано більше 412 атак. На другому місці - Дніпропетровська та Львівська області.

Нагадуємо:



18 грудня Кабінет міністрів відкрив Офіс протидії рейдерству, мета якого - максимально захистити право власності людини.

"Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися", - заявив прем'єр.

Гончарук також зазначив, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 із них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки.

Економічна правда