Первый рейдерский захват уже произошел в 2020 году – Опендатабот

Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот заявила об обнаружении первого рейдерского захвата в 2020 году - оно произошло за счет государственного регистратора и частного нотариуса на основании поддельной доверенности.

Об этом сообщается на сайте платформы.

Отмечается, что 21 января владелец и директор ООО "Профтим" Смирнов Олег Сергеевич получил от Опендатабот сообщение о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Моисеев Максим Сергеевич.

"21 января 2020 года владелец и директор ООО "Профтим" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Опендатабот о том, что произошла смена собственника его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича.

После оповещения, пострадавший обратился в Министерство Юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности", - говорится в сообщении.

"23 декабря киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать.

Так на основании поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - заявил директор ООО "Профтим" Олег Смирнов.

Сообщается, что на сегодня уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕДРДР, направлена ​​жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста.

"Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО "Профтим" дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено", - подчеркнули в Опендатабот.

Платформа отмечает, что ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.

Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская области.