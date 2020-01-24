Первый рейдерский захват уже произошел в 2020 году – Опендатабот
Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот заявила об обнаружении первого рейдерского захвата в 2020 году - оно произошло за счет государственного регистратора и частного нотариуса на основании поддельной доверенности.
Об этом сообщается на сайте платформы.
Отмечается, что 21 января владелец и директор ООО "Профтим" Смирнов Олег Сергеевич получил от Опендатабот сообщение о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Моисеев Максим Сергеевич.
"21 января 2020 года владелец и директор ООО "Профтим" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Опендатабот о том, что произошла смена собственника его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича.
После оповещения, пострадавший обратился в Министерство Юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности", - говорится в сообщении.
"23 декабря киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать.
Так на основании поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - заявил директор ООО "Профтим" Олег Смирнов.
Сообщается, что на сегодня уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕДРДР, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста.
"Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО "Профтим" дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено", - подчеркнули в Опендатабот.
Платформа отмечает, что ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.
Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская области.
Напоминаем:
18 декабря Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, цель которого - максимально защитить право собственности человека.
"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - заявил премьер.
Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют группы, которые занимаются рейдерством, хотя иногда случаются единичные случаи.
Экономическая правда
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