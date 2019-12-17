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Міністр юстиції заявив про "кінець епохи рейдерства"

Вівторок, 17 грудня 2019, 10:20

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки.

Джерело: "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об’єктів нерухомості. Це припинено.

Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об’єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."

Деталі: Малюська відзначив, що проблема відсутності гучних справ та покарань для рейдерів насправді існує. Проте Мін’юст не відповідає за правоохоронні органи, які мають працювати у цьому напрямку. Зі свого боку міністр пообіцяв "теплий прийом" рейдерам в пенітенціарних закладах.

Під час цього ефіру прем’єр-міністр Олексій Гончарук також заявив, що за останні півроку не було зафіксовано випадків рейдерства, хоча раніше такі факти були.

Ольга Гетьманець, УП

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