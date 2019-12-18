Кабмін відкрив Офіс протидії рейдерству
Кабінет міністрів відкрив Офіс протидії рейдерству, мета якого - максимально захистити право власності людини.
Про це у своєму Telegram-каналі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися.
Мін’юст зробив надзвичайну роботу. Наше завдання - максимально захистити право власності людини. Реагуватимемо миттєво", - підкреслив він.
За його словами, станом на сьогодні припинилося системне рейдерство.
Гончарук також зазначив, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 із них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.
Нагадаємо:
Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки.
Економічна правда
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