Apple у березні презентує новий бюджетний iPhone – ЗМІ

Компанія Apple у лютому почне виробництво нових бюджетних iPhone, смартфон представлять у березні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

Зазначається, що це буде перша бюджетна модель з часів iPhone SE, який коштував 399 доларів.

Агентство зазначає, що новий айфон зовні буде схожий на iPhone 8 з діагоналлю 4,7 дюймів.

За даними видання, у новій моделі Touch ID вмонтують в кнопку "Додому", при цьому Face ID в смартфоні не буде. Процесор буде таким же, як у iPhone 11.

Передбачувану ціну на смартфон Bloomberg не називає.

Нагадаємо:

Європейська комісію може змусити технічних гігантів перейти на єдиний універсальний метод зарядки — Type-C, це робиться для зменшення кількості сміття, яке виникає через зміни кабелів.

Кабель Lightning використовується для зарядки та синхронізації багатьох пристроїв Apple, зокрема iPhone.