Apple у березні презентує новий бюджетний iPhone – ЗМІ
Компанія Apple у лютому почне виробництво нових бюджетних iPhone, смартфон представлять у березні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.
Зазначається, що це буде перша бюджетна модель з часів iPhone SE, який коштував 399 доларів.
Агентство зазначає, що новий айфон зовні буде схожий на iPhone 8 з діагоналлю 4,7 дюймів.
За даними видання, у новій моделі Touch ID вмонтують в кнопку "Додому", при цьому Face ID в смартфоні не буде. Процесор буде таким же, як у iPhone 11.
Передбачувану ціну на смартфон Bloomberg не називає.
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Європейська комісію може змусити технічних гігантів перейти на єдиний універсальний метод зарядки — Type-C, це робиться для зменшення кількості сміття, яке виникає через зміни кабелів.
Кабель Lightning використовується для зарядки та синхронізації багатьох пристроїв Apple, зокрема iPhone.
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