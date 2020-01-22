Водоконали зможуть знімати дані за обсягами води онлайн

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" спільно з водоканалами України розпочинає пілотний проект "Розумний облік" на базі мережі NB-IoT (мережа інтернету-речей).

Про це повідомили в прес-службі оператора.

"На вузли комерційного обліку води в інфраструктурі водоканалів встановлюють обладнання, за допомогою якого в онлайн-режимі знімають і передають дані за обсягами подачі води. Послуга дасть змогу автоматизувати процес збору даних, їхню обробку та управління", - йдеться в повідомленні.

За інформацією оператора, водоканали, які беруть участь у пілотному проекті, отримують доступ до web-кабінету з інформацією про комерційне використання води, зручний інструмент для планування та аналітики, а також можливість автоматичного завантаження даних у свої інформаційні бази та системи.

Наразі пілотні проекти запущено у м. Суми та Вишневому Київської області. Компанія також планує співпрацю з п'ятьма містами, серед яких і міста-мільйонники, і районні центри.

Після завершення пілотного проекту планується комерційний запуск послуги "Розумний облік" для водоканалів, у подальшому - для інших постачальників послуг ЖКГ.

Крім того, планується розвивати послугу в таких напрямах, як технологічний облік ресурсів, квартирний облік, білінг.

"Основним критерієм для участі у проекті є відкритість і готовність водоканалів впроваджувати у робочий процес нові технологічні рішення", - зазначає оператор.

Нагадуємо:

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна запустив в комерційну експлуатацію мережу для інтернету речей NB-IoT.

Інтернет речей — це система, що об’єднує реальні речі у віртуальну мережу. Завдяки цьому ефективність їхньої роботи підвищується, а втручання людини майже не потрібне. Інтернет речей перетворює звичні для нас речі у нові пристрої. Він під’єднує далекі від Інтернету засоби до мережі та надає їм нові функції. Приклад: система "розумний дім", смарт-годинники, розумні лампи тощо.

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Економічна правда