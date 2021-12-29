АМКУ оштрафував "Дніпроазот" Коломойського на 80 мільйонів за зупинку виробництва хлору у 2018-му

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АМКУ оштрафував АТ "Дніпроазот" Ігоря Коломойського на 80,1 млн грн за зупинку виробництва та реалізації рідкого хлору у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Справу розпочали у 2018 році за фактом зупинки акціонерним товариством "Дніпроазот" виробництва та реалізації рідкого хлору.

Рдкий хлор - реагент, який використовується для знезараження питної води та очищення стічних вод в Україні.

"Однією з основних груп споживачів рідкого хлору є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (водоканали), що забезпечують централізованим водопостачанням та водовідведенням підприємства, установи, організації та населення", - пояснюють в Комітеті.

"Застосування конкретного реагенту передбачається ще на етапі проектування мереж і споруд водопостачання та водовідведення. Заміна реагенту потребує зміни проєктного рішення, є довготривалою (від 6 місяців до 5 років), а вартість будівельних робіт може складати від 7 млн грн до 40 млн доларів", - підкреслюють в регуляторі.

Комітет встановив, що впродовж 2017-2019 років "Дніпроазот" було єдиним підприємством, що виробляло рідкий хлор в Україні з частками 99%, 78% та 68% відповідно.

"При цьому імпортери на момент зупинення виробництва хлору (до червня 2018 року) займали лише 1% ринку, а потенційний конкурент товариства - ТОВ "Карпатнафтохім", що виробляв газоподібний хлор, використовував його виключно для виробництва вінілхлориду", - йдеться в позиції АМКУ.

Там нагадують, що у період з 18.06.2018 по 19.07.2018 АТ "Дніпроазот" повністю припинило виробництво рідкого хлору і до його відновлення здійснило лише разові відвантаження товару.

"При цьому підприємство не повідомило водоканалам орієнтовну дату відновлення виробництва, залишивши їх у ситуації невизначеності.

Оскільки максимальні запаси рідкого хлору у водоканалів не могли перевищувати обсягів 15 - 30% добової потреби, окремі з них опинилися у кризовій ситуації, оскільки мали обмежені залишки хлору", - заявили в АМКУ.

Зазначається, що протяггом періоду простою АТ "Дніпроазот" окремі водоканали попереджали про загрозу припинення знезараження питної води.

При цьому, зупинка виробництва хлору сталася у пік попиту - літній період.

"Технологічний процес очищення питної води є безперервним, тож затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу", - наголосили в Комітеті.

Там додали, що одоканали не мали альтернативних джерел придбання товару, оскільки:

не могли швидко змінити постачальника рідкого хлору,

імпортери не постачали на внутрішній ринок рідкий хлор у необхідних обсягах,

на комерційні пропозиції водоканалів іноземним виробникам рідкого хлору з Румунії, Польщі, Чехії та Словаччини, відгукнулися лише кілька компаній, які запропонували відвантажити хлор у власну тару і за умови самовивозу. Однак українське законодавство забороняє споживачам рідкого хлору мати власну тару і використовувати її як зворотну.

Основною причиною зупинки виробництва рідкого хлору АТ "Дніпроазот" зазначало значне зростання ціни на природний газ та відсутність обігових коштів.

"Водночас за результатами розгляду справи Комітетом не було виявлено суттєвих змін у середньозважених цінах придбання товариством природного газу", - заявили у відомстві.

Також встановили, що на момент зупинки виробництва рідкого хлору АТ "Дніпроазот" мало в наявності обігові та кредитні кошти для поточних розрахунків з контрагентами та ведення господарської діяльності.

"Під час розгляду справи виявилося, що до І кварталу 2018 року для виробництва рідкого хлору товариство використовувало рідкий технічний аміак та газоподібний діоксид вуглецю, придбані у АТ "Укрнафта".

Воно ж, своєю чергою, для виробництва вказаних сполук використовувало газ власного видобутку, що коштував значно дешевше ніж у інших постачальників АТ "Дніпроазот" (від 89% до 368%)", - реззюмували в АМКУ.

"Аміак виробництва АТ "Укрнафта" використовувався "Дніпроазотом" для виробництва азотних добрив. Що також давало змогу товариству конкурувати за ціною на ринку азотних мінеральних добрив.

Але на початку 2018 року правовідносини "Дніпроазоту" та "Укрнафти" було припинено. Тож одним з мотивів зупинення виробництва рідкого хлору Комітет вбачає можливі наміри АТ "Дніпроазот" відновити правовідносини з АТ "Укрнафта", - заявили в АМКУ.

Іншим мотивом, вважають в Комітеті, може бути намір АТ підвищити ціни на рідкий хлор.

"Адже через 9 днів після зупинки виробництва хлору "Дніпроазот" дійсно звернувся до Комітету з заявою про надання висновків щодо кваліфікації його дій, пов’язаних з можливістю підвищення підприємством ціни на рідкий хлор.

При цьому в липні 2018 року ціна на товар, що реалізувався у цистернах збільшилась на 277%, а на той, що реалізувався в балонах - на 133%", - додали там.

На сьогодні питання встановлення АТ "Дніпроазот" цін реалізації рідкого хлору протягом періоду 2017 - 2019 років досліджується Комітетом в рамках іншої справи про порушення.

"Дніпроазот" входить до групи Приват Ігоря Коломойського. "ДніпроАзот" спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлора, соляної кислоти і входить в п'ятірку найбільших хімічних підприємств країни.

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Економічна правда