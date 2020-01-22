Водоконалы смогут снимать данные по объемам воды онлайн
Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" совместно с водоканалами Украины начинает пилотный проект "Умный учет" на базе сети NB-IoT (интернет-вещей).
Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
"На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливают оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимают и передают данные по объемам подачи воды. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление", - говорится в сообщении.
По информации "Vodafone Украина", водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету информации о коммерческом использовании воды, инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.
Сейчас пилотные проекты запущены в г. Сумы и Вишневом Киевской области. Компания также планирует сотрудничество с пятью городами, среди которых и города-миллионники, и районные центры.
После завершения пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги "Умный учет" для водоканалов, в дальнейшем - для других поставщиков услуг ЖКХ.
Кроме того, планируется развивать услугу в таких направлениях, как технологический учет ресурсов, квартирный учет, биллинг.
"Основным критерием для участия в проекте является открытость и готовность водоканалов внедрять в рабочий процесс новые технологические решения", - отмечает оператор.
Напомним, оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей NB-IoT.
Интернет вещей - это система, объединяющая реальные вещи в виртуальную сеть. Благодаря этому эффективность их работы повышается, а вмешательство человека почти не требуется.
Интернет вещей превращает привычные для нас вещи в новые устройства. Он подсоединяет далекие от Интернета средства к сети и предоставляет им новые функции.
Пример: система "умный дом", смарт-часы, умные лампы и тому подобное.
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Экономическая правда
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