Український мобільний оператор запустив в комерційну експлуатацію інтернет речей

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна запустив в комерційну експлуатацію мережу для інтернету речей NB-IoT.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Розгортання технології NB-IоT виконується на базі мережі LTE, яка дозволяє здійснювати шифрування і аутентифікацію на базі SIM-карти.

Пристрої, підключені до NB-IoT мережі, можуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. Особливістю стандарту є висока проникаюча здатність сигналу, що дає можливість отримання доступу до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, в підвалах.

Ще однією особливістю NB-IoT мережі Vodafone стала підтримка режимів збереження енергії в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такі режими забезпечують мінімально можливе споживання енергії і, відповідно, максимальний термін роботи пристроїв – до 10 років, що критично важливо для пристроїв, які працюють від батарейки.

Представники оператора зазначили, що IoT – один із пріоритетних напрямків для Vodafone, розвиток якого в Україні став можливим із запуском 4G в липні 2018 року.

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Економічна правда