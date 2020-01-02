Віцепрем’єр про експорт лісу: Я за мораторій на "тупняк", а не "кругляк"

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти мораторію на експорт необробленої деревини.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто проти мораторію на ліс-кругляк і взагалі мораторію на будь-які експортні операції з ЄС. Але так сталося, що протягом років у нас у низці сфер економіки і політики домінувала або корупція, або тупість. Тому я виступаю за мораторій на "тупняк", а не кругляк", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що мораторій було введено як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері, але цей процес затягнувся.

"У нас в уряді наразі є пріоритетною тема створення ефективних ринків з однаковими правилами гри там, де не було ринків взагалі, або де ринки існували, але з нерівними правилами. І сфера вирубки і деревообробки - це одна з таких сфер. Ми цим займаємося. Обговорюємо з ЄС, як рухатися далі", - наголосив віцепрем'єр.

Кулеба додав, що уряд намагається знайти ефективні економічні рішення, які рівномірно захищатимуть і українські інтереси, і інтереси Євросоюзу.

"У нас взагалі будь-який мораторій - це джерело тіньової економіки. Тому стратегічна мета - відмовитися від мораторію. Але зробити це можна буде тоді, коли в Україні діятиме ефективна економічна політика в цій сфері", - заявив віцепрем'єр.



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