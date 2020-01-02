Вицепремьер о экспорт лес-кругляк: Я за мораторий на "тупняк", а не "кругляк"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против моратория на экспорт необработанной древесины.

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на любые экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на"тупняк", а не "кругляк", - сказал Кулеба.

Он отметил, что мораторий был введен как временная мера до момента выработки эффективной политики в этой сфере, но этот процесс затянулся.

"У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковым правилам игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с неравными правилам. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер.

Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба добавил, что правительство пытается найти эффективные экономические решения, которые равномерно защищать и украинские интересы, и интересы Евросоюза.

"У нас вообще любой мораторий - это источник теневой экономики. Поэтому стратегическая цель - отказаться от моратория. Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - заявил вице-премьер.

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