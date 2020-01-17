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Стало відомо, коли відбудеться реліз "держави в смартфоні"

П'ятниця, 17 січня 2020, 16:35

Офіційний реліз мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн відбудеться 30 січня 2020 року.

Про це повідомляє Instagram-сторінка додатку.

Нагадуємо:

В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.

11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

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Економічна правда
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