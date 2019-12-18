Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки з вересня 2020 року

Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

Скористатися ними можна буде через мобільний додаток "ДіЯ", який уже працює з понеділка в бета-версії.

Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги.

Зазначається, що паперові документи теж діятимуть.

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Економічна правда