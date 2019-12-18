Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки з вересня 2020 року
Середа, 18 грудня 2019, 13:17
Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
Скористатися ними можна буде через мобільний додаток "ДіЯ", який уже працює з понеділка в бета-версії.
Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги.
Зазначається, що паперові документи теж діятимуть.
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Економічна правда
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