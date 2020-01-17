Стало известно, когда состоится релиз "государства в смартфоне"
Официальный релиз мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн состоится 30 января 2020.
Об этом сообщает Instagram-страница приложения.
Напоминаем:
В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.
11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто
Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.
Рекомендуем почитать: Сервис без чиновников. Как будет выглядеть и работать "государство в смартфоне" Зеленского
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua