Стало известно, когда состоится релиз "государства в смартфоне"

Официальный релиз мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн состоится 30 января 2020.

Об этом сообщает Instagram-страница приложения.

Напоминаем:

В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

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