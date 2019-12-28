Зеленський підписав закон щодо акцизів на пальне і спирт

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо покращення адміністрування акцизного податку.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Як зазначено на сторінці законопроєкту, 27 грудня його було повернуто з підписом президента.

Що було раніше: 18 грудня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку, яким, зокрема:

- переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;

- визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.

- також надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену), скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу.

Для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального.

Крім того, законом передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.