Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт
Президент Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Как указано на странице законопроекта, 27 декабря он был возвращен с подписью президента.
Что было раньше: 18 декабря парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога, которым:
- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;
- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.
- также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),
- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.
Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.
Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.
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