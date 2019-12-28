Кабмін звільнив відстороненого голову АРМА

Кабмін звільнив Антона Янчука з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Джерело: розпорядження Кабінету міністрів від 27 грудня

Дослівно: "Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 871 закону України "Про державну службу".

Що було раніше: 19 грудня Антон Янчук подав позов проти Кабінету міністрів через відсторонення його з посади голови АРМА.

Окружний адмінсуд відкрив провадження за даним позовом та призначив підготовче засідання на 21 січня.

Янчук просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну про відсторонення його від виконання повноважень голови АРМА та скасувати розпорядження про призначення Віталія Сигидина т.в.о. голови АРМА.

Також Янчук просить визнати протиправним та скасувати рішення уряду щодо порушення відносно нього дисциплінарного провадження.

Передісторія:

21 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив у Facebook, що відсторонив керівництво Агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, за зрив опалювального сезону на Львівщині.

Хоча пізніше він виправив свій пост, прибравши з нього речення про відсторонення керівництва АРМА.

Після цього на Facebook-cторінці АРМА з’явилася заява, що "у повідомленні Уряду відсутнє рішення про відсторонення керівництва АРМА від виконання обов'язків".

Водночас розпорядження про відсторонення Янчука датоване ще 15-м листопада.

Українська правда