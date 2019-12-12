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У "Нафтогазі" розповіли, скільки заплатили податків до бюджету

Четвер, 12 грудня 2019, 17:30

За 11 місяців 2019 року група "Нафтогаз" сплатила до державного та місцевого бюджетів близько 96,8 мільярдів гривень податків і дивідендів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що надходження від підприємств групи склали 14% загальних доходів держбюджету у січні-листопаді 2019 року.

"Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За період з 2 по 22 липня 2019 року НАК "Нафтогаз України" нарахували пеню у розмірі 163,5 мільйонів гривень за невчасну сплату дивідендів до держбюджету.

Економічна правда

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