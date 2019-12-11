В уряді нарахували "Нафтогазу" пеню на 163,5 мільйонів

За період з 2 по 22 липня 2019 року НАК "Нафтогаз України" нарахували пеню у розмірі 163,5 мільйонів гривень за невчасну сплату дивідендів до держбюджету.

Про це йдеться в розрахунках Міністерства розвитку економіки, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

24 квітня 2019 року Кабмін видав розпорядження, яким затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2018 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються до державного бюджету у розмірі 90% чистого прибутку в сумі 12,2 млрд грн.

View/search document collection ​

"НАК "Нафтогаз України" щороку, не пізніше 1 липня, має сплачувати дивіденди до державного бюджету.

Цьогоріч НАК "Нафтогаз України" було сплачено частину дивідендів сумою 8,1 млрд грн із порушенням строків 22 липня. У зв’язку з чим на суму несвоєчасно сплачених дивідендів було нараховано пеню в розмірі 163,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Мінекономіки запропонувало Кабміну "терміново надати Мінекономіки" документи для нарахування НАК "Нафтогаз України" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до держбюджету.

Економічна правда