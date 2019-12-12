В "Нафтогазе" рассказали, сколько заплатили налогов в бюджет

За 11 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный и местный бюджеты около 96,8 миллиардо гривен гривен налогов и дивидендов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поступления от предприятий группы составили 14% общих доходов госбюджета в январе-ноябре 2019 года.

"Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

За период со 2 по 22 июля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" насчитали пеню в размере 163,5 миллионов гривен за несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.

Экономическая правда