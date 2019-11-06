На Буковині викрили масштабну схему оформлення "нерозмиток"

Служба безпеки України викрила на чернівецькій митниці масштабну корупційну схему з оформлення "євроблях", яка завдала державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Посадовець митного посту "Вадул-Сірет" разом зі спільником організували протиправну схему легалізації іномарок, які були на території нашої країни в режимі "тимчасового ввезення".

Деталі: Посадовці за 500-1000 євро вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд машин за межі нашої країни без фактичного перетину ними кордону.

Така оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів на іноземній реєстрації.