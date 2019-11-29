Електронний перепис населення не замінить повноцінного — експерт

Електронний перепис населення не зможе надати достатньо репрезентативної інформації про населення України.

Про це у Facebook написала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова

"Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. Аргументів дуже багато і, відверто кажучи, я вже втомилася їх наводити.

Складається враження, що головні витрати бюджету - це фінансування наукових досліджень і проведення перепису - єдиного джерела всебічної інформації про населення", - пише Лібанова.

Вона також зазначає, що в інших країнах велику роль в аналізі населення відіграють демографічні регістри, яких не існує в Україні.

"У більшості розвинених країн існують демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, але і там переписи проводяться. Проводяться з використанням даних регістрів, за вужчим колом питань, але проводяться.

В Україні ж таких регістрів просто не існує, і оцінка чисельності населення, проведена з величезною кількістю припущень, їх не може замінити.

За відсутності надійної інформації про генеральну сукупність (про все населення країні і його розміщення по території) неможливо забезпечити належну репрезентативність вибіркових (соціологічних) обстежень", - підкреслила вона.



Нагадаємо:

28 листопада Кабінет міністрів вирішив провести так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень. Це дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.



Економічна правда





