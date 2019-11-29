Электронная перепись населения не заменит полноценной – эксперт
Электронная перепись населения не сможет предоставить достаточно репрезентативной информации о населении Украины.
Об этом в Facebook написала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
"Я категорически против замены полноценного переписи населения оценками его численности. Аргументов очень много и, откровенно говоря, я уже устала их приводить.
Создается впечатление, что главные расходы бюджета - это финансирование научных исследований и проведения переписи - единственного источника всесторонней информации о населении", - пишет Либанова.
Она также отмечает, что в других странах большую роль в анализе населения играют демографические регистры, которых не существует в Украине.
"В большинстве развитых стран существуют демографические регистры, содержащие разнообразную информацию, но и там переписи проводятся. Проводятся с использованием данных регистров, по узкому кругу вопросов, но проводятся.
В Украине же таких регистров просто не существует, и оценка численности населения, проведенная с огромным количеством предположений, их не может заменить.
При отсутствии надежной информации о генеральной совокупности (обо всем населении стране и его размещения по территории) невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность выборочных (социологических) исследований", - подчеркнула Либанова.
Напомним:
28 ноября Кабинет министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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