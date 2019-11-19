Глава МЗС: Бундестаг проголосував щодо "Північного потоку-2" так, як обіцяв

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Бундестаг ухвалив рішення щодо газопроводу "Північний потік-2" саме так, як і обіцяв.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції у Києві.

Маас наголосив, що хоче розвіяти певні спекуляції навколо "газової" теми, які виникли останнім часом.

"Я хочу прибрати деякі спекуляції, які були останніми днями. Німецький Бундестаг ухвалив Європейську директиву про газ саме так, як ми це і обіцяли", - сказав міністр.

Він наголосив, що Німеччина виступає за те, що транзит російського газу через територію України має тривати і після 2019 року.

"Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу через Україну. Ми вважаємо, що транзит варто продовжувати і після 2019 року", - сказав Маас.

Минулого тижня Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2". Початково документ містив поправки, які дозволяли вивести з-під дії європейських правил частину газопровід і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

В українському уряд заявили, що з ухваленого законодавства прибрали проблемні норми.

Європейська правда