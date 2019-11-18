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У жовтні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 40%

Понеділок, 18 листопада 2019, 18:07

Транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею через територію України за підсумками жовтня скоротились до 8,7 тисяч тонн - на 41% у порівнянні з обсягами жовтня минулого року.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що усі транзитні перевезення нафтопродуктів здійснювалися в напрямку Молдови.

"За жовтень було транзитовано 7,7 тисяч тонн дизпалива - це на 3,9 тисяч тонн більше показника вересня цього року. Весь обсяг припав на поставки з Білорусі.

Транзит бензинів в жовтні склав 1 тис тонн. Весь ресурс був відправлений з Білорусі в Молдову", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за 10 місяців 2019 року транзитт нафтопродуктів становив 92,3 тисячі тонн - це на 26% нижче за показник аналогічного періоду минулого року.

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