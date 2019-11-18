В октябре транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 40%

Транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины по итогам октября сократились до 8,7 тысяч тонн - на 41% по сравнению с объемами октября прошлого года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

"За октябрь было транзитовано 7,7 тыс тонн дизтоплива - это на 3900 тонн больше показателя сентября этого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.

Транзит бензинов в октябре составил 1 тыс тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 10 месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 92,3 тысячи тонн - это на 26% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.