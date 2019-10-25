Боржники Ощадбанку продадуть на аукціоні заставлений завод

26 листопада 2019 року відбудеться аукціон з продажу майна, належного ПП "Еллада", яке забезпечує виконання зобов’язань одного з найбільших боржників Ощадбанку – групи компаній "Креатив".

Про це повідомляє прес-служба банку.

До складу майна входить зокрема маслоекстракційний завод потужністю переробки 1000 тонн насіння соняшнику/рапсу на добу.

Починаючи з 2015 року Ощадбанк проводить активну претензійно-позовну роботу з повернення боргів групи "Креатив".

Майже рік тому в повному обсязі задоволено позовні вимоги банку до ТОВ "Регіонпродукт-Україна" (майновий поручитель ПрАТ "Креатив") про звернення стягнення на предмет застави в розмірі понад 4,5 млн дол. США.

В травні 2019 за рахунок прийняття у власність Ощадбанку нереалізованого майна поручителя здійснено погашення заборгованості в розмірі понад 106 млн грн.

Загалом банком подано до судів загальної юрисдикції 23 позовні заяви про стягнення заборгованості з групи компаній "Креатив" та їх поручителів – фізичних осіб Березкіна М.С. та Давидова Ю.Г.

Загальна сума присуджених до стягнення коштів за всіма судовими рішеннями – 328 млн дол. США, 12 млн євро, 824 млн грн. з Березкіна М.С. та 306 млн дол. США, 12 млн євро, 716 млн грн. з Давидова Ю.Г.



Нагадаємо:

У кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.

Верховна Рада у листопаді 2018 року відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" та батька Максима Березкіна - Станіслава Березкіна.

27 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у справі "Ощадбанку" народному депутату 8-го скликання, Станіславу Березкіну.