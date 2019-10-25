Должники Ощадбанка продадут на аукционе заставленный завод

26 ноября 2019 года состоится аукцион по продаже имущества, принадлежащего ЧП "Эллада", которое обеспечивает выполнение обязательств одного из крупнейших должников Ощадбанка - группы компаний "Креатив".

В состав имущества входит в частности маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки.

С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы "Креатив".

Почти год назад в полном объеме удовлетворены исковые требования банка к ООО "Регионпродукт-Украина" (имущественный поручитель ЧАО "Креатив") об обращении взыскания на предмет залога в размере более 4,5 млн долл. США.

В мае 2019 года за счет принятия в собственность Ощадбанка нереализованного имущества поручителя осуществлено погашение задолженности в размере свыше 106 млн грн.

В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Березкина М.С. и Давыдова Ю.Г.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – 328 млн долл. США, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина М.С. и 306 млн долл. США, 12 млн евро, 716 млн грн. с Давыдова Ю.Г.

Напомним:



В конца 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 300 млн долларов по фиктивным кредитам.

Верховная Рада в ноябре 2018 отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" и отца Максима Березкина - Станислава Березкина.

27 сентября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в деле "Ощадбанка" народному депутату 8-го созыва, Станиславу Березкину.