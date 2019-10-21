SkyUp вперше обійшов МАУ по пунктуальності в цьому році

У вересні авіакомпанія SkyUp виконала 87% рейсів без затримок, вперше в цьому році посунувши в рейтингу пунктуальності авіакомпанію МАУ - з результатом 85,3%.



Про це повідомляє avianews.com.



Українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при числі вильотів 3251, йдеться у відповіді Державіаслужби України на запит avianews.

Як повідомляється, серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року зі результатом 95,8% стала "Мотор Січ", друге місце посіла "Роза Вітрів" з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, яка виконала без затримок 91,1% рейсів.

За ними йдуть авіакомпанії SkyUp (87%) і МАУ (85,3%).



Серед іноземних авіакомпаній не затримали жодного рейсу в вересні 2019 року Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways і Aigle Azur, яка вже припинила польоти.



Найгірший показник пунктуальності регулятор зафіксував у італійського лоу-коста Ernest Airlines, який нещодавно відкрив представництво в Україні. Авіакомпанія виконала лише 44% вильотів за розкладом.