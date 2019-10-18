Нардеп після зустрічі з Гончаруком: ГТС залишиться у держвласності

Члени фракції "Слуга народу" на засіданні за участю прем'єра Олексія Гончарука вирішили підтримати у першому читанні проект держбюджету на 2020 рік і законопроект про відокремлення транспортування природного газу.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Засідання фракції сьогодні було присвячено ухваленню проекту держбюджету та законопроекту №2239-1 про відокремлення транспортування природного газу (ГТС)", - сказав він.

Нардеп зазначив, що у контексті обговорення проекту закону про ГТС члени фракції дійшли згоди у принципових питаннях, основне з яких, зокрема, стосується того, що ГТС залишається у власності держави, але буде більш ефективно управлятися Міністерством фінансів.

"Необхідність обговорити це питання пов’язана з тим, що були деякі вкиди інформації і деякі народні депутати почали сумніватися. Але ми розібралися і дійшли консенсусу, що треба підтримати і бюджет, і цей законопроект.

Законопроект про ГТС має у першому читанні розглядатися сьогодні (18 жовтня - ред.). Між першим і другим читаннями до нього будуть внесені деякі поправки, які ще більше зцементують позицію про те, що ГТС залишається у державній власності, щоб не було жодних зловживань зі сторони наших опонентів", - додав він.

Нагадаємо:

18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради.

За словами співрозмовників УП, Гончарук намагався нардепів переконати голосувати вже 18 жовтня. Розмова йшла на підвищених тонах. На це народні обранці відповіли, що вони взагалі не задоволені комунікацією з урядом.

17 жовтня голова АТ "Магістральні газопроводи України" Олександр Лісніченко повідомив, що комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

За його словами, згідно з цим законопроектом, ГТС залишається 100% в державній власності, а управління нею буде здійснюватися прозоро корпоративною конструкцією, що уможливить одночасно створити незалежні умови для Оператора ГТС та збереже контроль над цінним активом в державі.

Підтримав рішення комітету і голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. За його словами, після ухвалення законопроекту ВР, Україна отримає можливість ефективно завершити процес анбандлінгу і посилити свої позиції на переговорах з Росією щодо продовження транзиту газу.