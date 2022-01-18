Оператор ГТС попереджає про загрозу постачанню газу через мільярдні борги

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Оператор газотранспортної системи заявляє про те, що через борги операторів газорозподільних мереж та "Нафтогазу" може настати криза рівня надзвичайної ситуації.

Про це йдеться у листі ОГТСУ до Міністерства енергетики, яке є у розпорядженні ЕП.

У зверненні ОГТС йдеться про те, що оператори ГРМ не можуть самостійно закуповувати газ для виробничо-технологічних витрат (ВТВ), якого у 2022 році потрібно 1,4 млрд кубів. Для цього за постановою уряду та дорученням РНБО "Нафтогаз" повинен постачати операторам газ на ВТВ в рамках "пільгових" тарифів.

Проте, за словами Оператора, НАК не укладає відповідні договори. Це призводить до того, що оператори ГРВ фактично безоплатно відбирають газ з мережі. Зупинити відбір газу Оператор не може – це призведе до відключення від газу всіх кінцевих споживачів (зокрема, населення), які підключені до мереж цих Операторів ГРВ.

Таким чином за листопад-грудень 2021 року "Нафтогаз" заборгував ОГТС 3,7 млрд грн, а у січні може заборгувати ще 6,9 млрд грн. Водночас борг операторів ГРМ за відібраний газ у 2020-2021 роках сягає 12,3 млрд грн.

З урахуванням боргів, а також виплати "Нафтогазу" 33 млрд грн за анбандлінг та щомісячної сплати 50% доходів з транзиту (близько 1,5 млрд грн), Оператор може повністю втратити фінансову ліквідність та опинитися у стані значного дефіциту у лютому 2022 року.

Все це може призвести до втрати Оператором сертифікації, а також до порушення справи про невідповідність відносно України як сторони Енергетичного співтовариства.

В ОГТС кажуть, що це може негативно вплинути на статус України як транзитної країни та стати додатковим аргументом на користь запуску російського "Північного потоку - 2".

Крім того, зауважили в Операторі, 18 січня (вівторок) закінчується дія договору з "Нафтогаз Трейдинг" щодо послуг балансування. Без нього Оператор закуповуватиме газ на біржі, що "вже за тиждень вимиє наявну ліквідність" за відсутності розрахунків операторів ГРМ.

Все це може призвести до кризової ситуації рівні надзвичайної ситуації та нести загрозу безпеці постачання природного газу.

Відтак ОГТСУ просить Міненерго подати на розгляд уряду проєкт постанови щодо спецобов’язків на ринку природного газу, а також вжити дій згідно закону "Про ринок природного газу" для усунення або зменшення негативного впливу кризової ситуації.

Економічна правда