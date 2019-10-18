Нардеп после встречи с Гончаруком: ГТС останется в госсобственности

Члены фракции "Слуга народа" на заседании с участием премьера Алексея Гончарука решили поддержать в первом чтении проект госбюджета на 2020 год и законопроект об отделении транспортировки природного газа.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Заседание фракции сегодня было посвящено принятию проекта госбюджета и законопроекта №2239-1 об отделении транспортировки природного газа (ГТС)", - сказал он.

Нардеп отметил, что в контексте обсуждения проекта закона о ГТС члены фракции договорились по принципиальным вопросам, основной из которых, в частности, касается того, что ГТС остается в собственности государства, но будет более эффективно управляться Министерством финансов.

"Необходимость обсудить этот вопрос связан с тем, что были некоторые вбросы информации и некоторые народные депутаты начали сомневаться. Но мы разобрались и пришли к консенсусу, что надо поддержать и бюджет, и этот законопроект.

Законопроект о ГТС должен в первом чтении рассматриваться сегодня (18 октября - ред.). Между первым и вторым чтениями в него будут внесены некоторые поправки, которые еще больше зацементируют позицию о том, что ГТС остается в государственной собственности, чтобы не было никаких злоупотреблений со стороны наших оппонентов", - добавил он.

Напомним:

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.

По словам собеседников УП, Гончарук пытался убедить нардепов голосовать уже 18 октября. Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством.

17 октября председатель АО "Магистральные газопроводы Украины" Александр Лисниченко сообщил, что комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

По его словам, согласно этому законопроекту, ГТС остается 100% в государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачно корпоративной конструкции, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.

Поддержал решение комитета и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после принятия законопроекта ВР, Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилить свои позиции на переговорах с Россией о продлении транзита газа.