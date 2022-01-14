Споживання газу в Україні за рік скоротилось на 7% – Оператор ГТС

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Фактичне споживання природного газу в Україні у 2021 році склало 26,8 млрд кубометрів - це на 6,6% менше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать дані Оператора ГТС України.

При цьому, на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, - 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу).

Водночас виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.

"Промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб. м газу (44,6%) - майже на 3% менше, ніж у 2020 році", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Транзит природного газу через газотранспортну систему України у 2021 році становив 41,6 мільярда кубічних метрів, що на 25,4% менше, ніж 2020 року (55,8 мільярда).

Економічна правда