Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Абхіджіту Банерджі, Естер Дюфло та Майклу Кремеру.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Нобелівського комітету.

Дюфло 1972 року народження стала другою жінкою та наймолодшим науковцем, яка отримала премію.

Премію вченим присудили за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

"Дослідження Банерджі (Массачусетський технологічний інститут, США), Дюфло (Массачусетський технологічний інститут, США) та Кремера (Гарвардський університет, США) значно покращило нашу здатність боротися зі світовою бідністю. Лише за два десятиліття їх новий підхід, заснований на експерименті, удосконалив економіку розвитку, яка зараз є процвітаючим полем для досліджень", - йдеться у заяві Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N