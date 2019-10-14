Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Абхіджіту Банерджі, Естер Дюфло та Майклу Кремеру.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Нобелівського комітету.

Дюфло 1972 року народження стала другою жінкою та наймолодшим науковцем, яка отримала премію.

Премію вченим присудили за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

"Дослідження Банерджі (Массачусетський технологічний інститут, США), Дюфло (Массачусетський технологічний інститут, США) та Кремера (Гарвардський університет, США) значно покращило нашу здатність боротися зі світовою бідністю. Лише за два десятиліття їх новий підхід, заснований на експерименті, удосконалив економіку розвитку, яка зараз є процвітаючим полем для досліджень", - йдеться у заяві Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

"Одним із найактуальніших питань людства є зменшення бідності у світі у всіх її формах. Понад 700 мільйонів людей все ще мають надзвичайно низькі доходи. Щороку близько п’яти мільйонів дітей у віці до п'яти років помирають від захворювань, яким часто можна було б запобігти або вилікувати за допомогою недорогих методів лікування.

Лауреати ввели новий підхід до отримання достовірних відповідей про найкращі способи боротьби з бідністю у світі. Якщо говорити коротко, це передбачає поділ питання на менші, більш чіткі, питання - наприклад, найефективніші заходи для покращення результатів освіти чи здоров'я дітей.

Вони показали, що на ці менші, точніші запитання найчастіше найкраще відповідати за допомогою ретельно розроблених експериментів серед людей, які найбільше страждають", - пояснюється у прес-релізі.

У середині 90-х Майкл Кремер з колегами продемонстрували, наскільки потужним може бути такий підхід, використовуючи експерименти для тестування заходів, які могли б покращити шкільні результати в західній Кенії.

"Абхіджіт Банерджі та Естер Дюфло, часто разом із Майклом Кремером проводили подібні дослідження з інших питань та в інших країнах. Їх експериментальні методи дослідження нині повністю переважають в економіці розвитку.

У результаті одного з їхніх досліджень, понад п’ять мільйонів індійських дітей отримали користь від ефективних програм корекційного навчання в школах. Іншим прикладом є великі субсидії на профілактичну охорону здоров'я, які запроваджені у багатьох країнах.

Це лише два приклади того, як це нове дослідження вже допомогло зменшити бідність у світі. Він також має великий потенціал для подальшого покращення життя людей", - наголосили у Нобелівському комітеті.

Премія з економіки, на відміну від п'яти інших нобелівських премій - з медицини, фізики, хімії, літератури і премії миру, - не була заснована самим Альфредом Нобелем в 1901 році. Її заснував Банк Швеції в 1968 році з нагоди свого 30-річчя.

З тих пір фінансова організація щорічно відраховує Нобелівському комітету суму, рівну розміру премії. Сама нагорода називається премією Державного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля. Розмір Нобелівської премії - 9 млн крон, тобто трохи більше 1 млн доларів.

Економічна правда