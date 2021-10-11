У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки

Девід Кард, Джошуа Ангріст, Гвідо Імбенс офіційна сторінка премії в twitter

Нобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною – спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter.

Вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці.

Карду премію вручили за "емпіричний внесок в економіку праці", Ангрісту та Імбенсу – "за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Премія з економіки формально не входить в число нобелівських номінацій і вручається в пам'ять про засновника премії Альфреда Нобеля. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня в онлайн-форматі.

Економічна правда