У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки
Понеділок, 11 жовтня 2021, 13:15
Нобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною – спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.
Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter.
Вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці.
Карду премію вручили за "емпіричний внесок в економіку праці", Ангрісту та Імбенсу – "за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".
Премія з економіки формально не входить в число нобелівських номінацій і вручається в пам'ять про засновника премії Альфреда Нобеля. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня в онлайн-форматі.
Економічна правда
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