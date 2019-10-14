Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Дюфло 1972 года рождения стала второй женщиной и молодым ученым, которая получила премию.

Премия ученым присуждена за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

"Исследования Банерджи (Массачусетский технологический институт, США), Дюфло (Массачусетский технологический институт, США) и Кремера (Гарвардский университет, США) помогают нам бороться с бедностью.

Исследование, проведенное нынешними лауреатами, значительно улучшило нашу способность бороться с мировой бедностью. Только за два десятилетия их новый подход, основанный на эксперименте, усовершенствовал экономику развития, которая сейчас является процветающим полем для исследований", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

"Одним из самых актуальных вопросов человечества является уменьшение бедности в мире во всех ее формах. Более 700 иллионв людей все еще имеют чрезвычайно низкие доходы. Ежегодно около пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают от заболеваний, которые часто можно было бы предотвратить или вылечить с помощью недорогих методов лечения.

Лауреаты ввели новый подход к получению достоверных ответов о наилучших способах борьбы с бедностью в мире. Если говорить коротко, это предполагает разделение вопроса на меньшие, более четкие, вопросы - например, эффективные меры для улучшения результатов образования и здоровья детей.

Они показали, что на эти небольшие, точные вопросы чаще всего лучше отвечать с помощью тщательно разработанных экспериментов среди людей, которые больше всего страдают", - поясняется в пресс-релизе.

В середине 90-х Майкл Кремер с коллегами продемонстрировали, насколько мощным может быть такой подход, используя эксперименты для тестирования действий, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении.

"Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, часто совместно с Майклом Кремером, проводили подобные исследования по другим вопросам и в других странах. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью преобладают в экономике развития.

В результате одного из их исследований, более пяти миллионов индийских детей получили пользу от эффективных программ коррекционного обучения в школах. Другим примером является большие субсидии на профилактическое здравоохранение, которые введены во многих странах.

Это лишь два примера того, как это новое исследование уже помогло уменьшить бедность в мире. Оно также имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения жизни людей", - отметили в Нобелевском комитете.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше 1 млн долларов.