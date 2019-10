Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Дюфло 1972 года рождения стала второй женщиной и молодым ученым, которая получила премию.

Премия ученым присуждена за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

"Исследования Банерджи (Массачусетский технологический институт, США), Дюфло (Массачусетский технологический институт, США) и Кремера (Гарвардский университет, США) помогают нам бороться с бедностью.

Исследование, проведенное нынешними лауреатами, значительно улучшило нашу способность бороться с мировой бедностью. Только за два десятилетия их новый подход, основанный на эксперименте, усовершенствовал экономику развития, которая сейчас является процветающим полем для исследований", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

