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Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Понедельник, 14 октября 2019, 14:00

Нобелевский комитет присудил премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Дюфло 1972 года рождения стала второй женщиной и молодым ученым, которая получила премию.

Премия ученым присуждена за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

"Исследования Банерджи (Массачусетский технологический институт, США), Дюфло (Массачусетский технологический институт, США) и Кремера (Гарвардский университет, США) помогают нам бороться с бедностью.

Исследование, проведенное нынешними лауреатами, значительно улучшило нашу способность бороться с мировой бедностью. Только за два десятилетия их новый подход, основанный на эксперименте, усовершенствовал экономику развития, которая сейчас является процветающим полем для исследований", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

"Одним из самых актуальных вопросов человечества является уменьшение бедности в мире во всех ее формах. Более 700 иллионв людей все еще имеют чрезвычайно низкие доходы. Ежегодно около пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают от заболеваний, которые часто можно было бы предотвратить или вылечить с помощью недорогих методов лечения.

Лауреаты ввели новый подход к получению достоверных ответов о наилучших способах борьбы с бедностью в мире. Если говорить коротко, это предполагает разделение вопроса на меньшие, более четкие, вопросы - например, эффективные меры для улучшения результатов образования и здоровья детей.

Они показали, что на эти небольшие, точные вопросы чаще всего лучше отвечать с помощью тщательно разработанных экспериментов среди людей, которые больше всего страдают", - поясняется в пресс-релизе.

В середине 90-х Майкл Кремер с коллегами продемонстрировали, насколько мощным может быть такой подход, используя эксперименты для тестирования действий, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении.

"Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, часто совместно с Майклом Кремером, проводили подобные исследования по другим вопросам и в других странах. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью преобладают в экономике развития.

В результате одного из их исследований, более пяти миллионов индийских детей получили пользу от эффективных программ коррекционного обучения в школах. Другим примером является большие субсидии на профилактическое здравоохранение, которые введены во многих странах.

Это лишь два примера того, как это новое исследование уже помогло уменьшить бедность в мире. Оно также имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения жизни людей", - отметили в Нобелевском комитете.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше 1 млн долларов.

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Нобелевская премия

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